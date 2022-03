LM1-BuyandHold

Handelsidee

Lösungsmanufaktur Value Investment



In diesem Wikifolio soll das Potential einer konsequenten buy&hold Taktik abgebildet werden. Hierzu kaufen wir einmalig Outperformer, bei denen ein langfristig anhaltendes und stetiges Wachstum wahrscheinlich ist. Gekauft werden nur Aktien. Ziel ist eine Cashquote von 0%.



Für die Aufnahme ins Portfolio ist entscheidend:



- Die Aktie hat korrigiert und kommt auf eine günstige Bewertung

- Die Aktie ist ein klarer Outperformer und hat das in der Vergangenheit charttechnisch beweisen können

- Die Fundamentaldaten lassen ein weiteres konstantes Wachstum zu



Der Fokus liegt stets auf ein zukünftigen Wertzuwachs. Dabei werden auch kurzfristige Kursrückschläge in Kauf genommen. Das Investment zielt auf einen mittel- bis langfristigen Ertrag.