LM4-ETFInvest

Handelsidee

Lösungsmanufaktur ETFInvest



In diesem Wikifolio soll das Potential eines reinen ETFInvests abgebildet werden. Hierzu investieren wir in die größten und wichtigsten Indizes, sowie ausgewählte Themen ETFs. Gekauft werden nur ETF. Ziel ist eine Cashquote von 0%. Das Kapital wird einmalig investiert ohne Fokussierung auf den optimalen Einstieg.



Die ETF werden wir folgt gewichtet:



- Anteil 20%: S&P 500, MSCI World

- Anteil 10%: MSCI Europe Quality Factor, MSCI EMU Quality Index (Europe), FTSE Emerging Markets, WisdomTree Global Quality Dividend, NASDAQ

- Anteil 5%: S&P Global Clean Energy Index, MSCI World Information Technology



Der Fokus liegt stets auf ein zukünftigen Wertzuwachs. Dabei werden auch kurzfristige Kursrückschläge in Kauf genommen. Das Investment zielt auf einen mittel- bis langfristigen Ertrag. mehr anzeigen