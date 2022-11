LVSR Premium Fond 10XDNA

Global Value Investing; Den LVSR Premium Aktien Defensiv habe ich gemeinsam mit professionellen Premium-Partnern ins Leben gerufen. Es gab zu jenem Zeitpunkt zwar zahllose Aktienfonds, aber keinen, der mich so zufriedengestellt hat, dass ich gerne mein eigenes Geld dort investiert hätte – in Erwartung der schweren Turbulenzen, die ich für die Weltwirtschaft und Börsen erwartet hatte und die dann 2022 auch genau wie befürchtet begonnen haben. Daher habe ich frühzeitig einen Fonds entwickelt, der meinen Vorstellungen einer attraktiven, transparenten, vor allem aber risikovermeidenden Investmentphilosophie entspricht und in den ich einen großen Teil meines eigenen Vermögens investieren konnte. Wann baute Noah seine Arche? „VOR dem Regen!“. Ich möchte Sie hiermit herzlich einladen sich ebenfalls daran zu beteiligen, wenn Sie meine Sichtweisen und Bedürfnisse teilen. Bitte investieren Sie explizit nicht in diesen Fonds, wenn Sie andere Anlagebedürfnisse oder Markterwartungen haben. Nicht jeder Fonds passt zu jedem Anleger.