Scientific Algorithm Advice

Handelsidee

Das Wikifolio soll Aktien aus aller Welt enthalten. Dabei stellt das Wikifolio Universum die Auswahl an Aktien dar, die für ein Investment in Frage kommen. Ziel ist es aus gleichgewichteten Aktien das Portfolio zu bilden.



Der Analyse, welche Aktien und mit welcher Gewichtung diese in das Wikifolio eingehen, liegt ein wissenschaftlich fundierter Ansatz zu Grunde. Es wird ein individuell entwickeltes Faktorenmodell verwendet, welches 6 Faktoren berücksichtigt. Diese Faktoren spiegeln die Marktkapitalisierung, das Buch- zu Marktwertverhältnis, die Investmentbereitschaft, die operative Profitabilität, das Momentum und die Risikoprämie der börsennotierten Unternehmen wider.



Der eigens programmierte Algorithmus berechnet aus den zur Verfügung gestellten Aktien und den Faktoren, das bestmöglich gleichgewichtete Investment für den jeweiligen Monat.



Das Wikifolio soll demnach aktiv gemanagt, d.h. jeden Monat, gemäß dem Algorithmus angepasst und optimiert werden. Hieraus ergibt sich ein Anlagezeitraum, welcher mittel- bis langfristig gewählt werden soll.



