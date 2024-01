Cashflow als Basis

Das wichtigste für Unternehmen ist ein konstanter, positiver Cashflow. Auf dieser Grundlage möchte ich auch mein Wikifolio aufbauen. Der Kern des Wikifolios soll sich auf Aktien stützen, die selbst einen hohen, konstanten Cashflow aus ihrem operativen Geschäft erzielen, sowie konstant Dividenden mit möglichst hohen Dividendenrenditen ausschütten. Der über diese Dividenden generierte, konstante Cashflow für das Wikifolio soll in verschiedene Aktien reinvestiert werden, um das Wikifolio zu diversifizieren und um eine geringe spekulative Komponente zu erweitern. In erster Linie sollen also die Gewinne des Wikifolios aus erfolgten Gewinnausschüttungen der beteiligten Unternehmen erzielt werden und nicht aus den Kursgewinnen der einzelnen Aktien. So sollten auch fallenden Märkten effizient genutzt werden und über die konstanten Dividenden weitere Titel günstig erworben werden können. So könnte das Wikifolio bei steigenden Märkten auch von Kursgewinnen profitieren.