Marketplaces and Plattforms

Dieses Wikifolio konzentriert sich auf den Handel mit Wertpapieren von Unternehmen, deren Geschäftsmodell im weitesten Sinne auf dem Angebot eines Marktplatzes basiert. Das Portfolio soll recht stark auf die Top-Unternehmen konzentriert sein und in der Regel 10 Positionen enthalten. Die Auswahl der Aktien erfolgt aus einem breiten Pool von ca. 50 Unternehmen (dieser wird kontinuierlich erweitert), auf Basis eines selbst entwickelten Bewertungsmodells. Dieses sieht folgendermaßen aus: - alle Werte werden nach definierten und unterschiedlich gewichteten fundamentalen und Performance-abhängigen Kriterien bewertet (z.B. RoE, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Eigenkapitalquote, Ressourceneffizienz nach Buffet, PEG, Abstand fairer Wert nach Graham, aktuelles Momentum) - es wird unter allen betrachteten Werten für jedes Kriterium eine Rangliste erstellt (bestes Unternehmen auf Platz 1,...) - durch Multiplikation des Rangs eines Unternehmens mit der Gewichtung des jeweiligen Kriterium wird eine Gesamtrangliste der Unternehmen erstellt - nun wird in die Top 5 Unternehmen der Rangliste jeweils 10% des Kapitals investiert; in die Top 6-10 werden jeweils 5% investiert; die verbleibenden 25% werden als Cash-Bestand gehalten - einmal pro Quartal erfolgt ein Re-Balancing wobei Gewinne laufen gelassen werden