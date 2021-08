Meine Megatrends

Handelsidee

Megatrends der Zukunft soll das wikifolio heißen. Eigentlich ist damit alles gesagt. Hauptsächlich sollen Aktien über einen langen Zeitraum gehalten werden. Es sollten etwa 5 bis höchstens 10 Prozent in einen Einzelwert investiert werden. Sollte sich, wie erhofft, ein Wert die magischen 100 Prozent Gewinn überschreiten, wird der Ersteinsatz (also die Hälfte des aktuellen Werts) wieder rausgenommen um in neue aussichtsreiche Werte investiert zu werden. mehr anzeigen