Sentiment-Trading mit muffin

muf:fin (MoodyUserForecast:FINance) repräsentiert eine meines Erachtens hochentwickelte Anwendung, die auf einer computergestützten Analyse basiert. Ihr Hauptziel soll es sein, die Wirkmächtigkeit von Sentiment-Analysen im Bereich des Trading und Investments zu demonstrieren. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass sämtliche Handelsentscheidungen letzten Endes manuell getroffen werden. Das Hauptaugenmerk von muf:fin soll dabei auf dem Handel mit US-amerikanischen Aktien liegen, während die typische Haltedauer für Positionen in der Regel zwischen 1 und 4 Wochen betragen soll. Die Entscheidungsfindung in diesem Prozess basiert auf einer Vielzahl von Kriterien, um eine meiner Ansicht nach gründliche und fundierte Analyse sicherzustellen. muf:fin zieht eine umfangreiche Sammlung selbst entwickelter, marktunüblicher Sentiment-Indikatoren zu Rate. Folgende Aspekte sollen dabei berücksichtigt werden: - Volumen - Commitments of Traders (CoT) - Relative Stärke (RSL) - Volatilität - Trend - Saisonalität - Optionshandel - Insiderhandel - Fundamentale Daten - Nachrichten (News) - Soziale Medien Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf dem Aktienhandel, dem besondere Bedeutung beigemessen wird. Allerdings behält sich muf:fin die Flexibilität vor, in Zeiten meines Erachtens schwacher Marktbedingungen gelegentlich den Handel mit Hebelprodukten oder eine breitere Diversifizierung in verschiedene Asset-Klassen in Betracht zu ziehen. Diese Vorgehensweise soll es ermöglichen, mögliche Verluste zu begrenzen und gleichzeitig potenzielle Gewinnchancen in volatilen Märkten zu nutzen. Der Anlagehorizont ist in der Regel kurzfristig ausgerichtet.