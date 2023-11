2023 Gefallene Engel

In diesem Wikifolio liegt der Schwerpunkt auf "gefallene Engel" ab 2023. Es werden jedoch auch andere Werte gehandelt, die entweder stark gefallen sind oder aus anderen Gründen als vielversprechend und zukunftsorientiert gelten. Zudem können Titel mit hohen Dividenden als Beimischung in Betracht gezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass mit diesem Wikifolio ein höheres Risiko und entsprechend grössere Schwankungen einhergehen. Die geplante Anlagedauer erstreckt sich eher über den mittel- bis langfristigen Horizont. Die Auswahl der Werte basiert auf Aktienanalysen in Verbindung mit KI-gestützten Einschätzungen und Bauchgefühl. Obwohl Einzelverluste von über ca. 10%-15% vermieden werden sollen, sind sie nicht ausgeschlossen (selten automatisierte Stopps). Die Zahl der Titel mit Anteil >1% soll unter 20 bleiben und kein Titel soll über 25% des Wikifolios ausmachen. Es werden Titel für eine nachhaltige Zukunft bevorzugt.