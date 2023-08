NF Flex Global

Ziel der Anlagestrategie soll der Vermögensaufbau durch Kapitalanlage in weltweiten Aktien sein. Hierbei soll der Fokus auf am Markt etablierten Unternehmen aus Nordamerika und Europa liegen. Es sollen perspektivisch ca. 70% des Anlagekapitals in ertragsstarke Unternehmen investiert werden. Je nach Marktlage sollen Chancen durch Anlage-Zertifikate in Form von Discount-Zertifikaten/ Aktienanleihen genutzt werden. Die Steuerung der Aktienquote auf kurz- und mittelfristiger Ebene soll durch ETF's erfolgen. Überschussliquidität soll, sofern sinnvoll, am Geldmarkt geparkt werden. Das Ziel soll es sein insgesamt eine nachhaltige Rendite am Markt aus Dividendenerträgen sowie der aktiven Positionierung unter Einsatz von weiteren Informationen aus der makroökonomischen Lage, von Finanznachrichten, Charttechnik und weiteren Marktparametern zu erzielen.