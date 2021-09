Neils Top Investments

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen viele hohe Gewinne erzielt werden



Es wir wenig gehobelt und versucht, dass Risiko zu streuen.



Zudem wird es viel gekauft was in den Medien vorkommt



Das Ziel dabei ist, auf den positiven Trend eines Einzelwertes am Aktienmarkt aufzuspringen, und nach Möglichkeit kurzfristig Gewinne zu realisieren.



Es wird beabsichtigt stets eine relativ hohen Gewinn zu erzielen mit möglichst wenig Risiko mehr anzeigen