Performance 1

Handelsidee

mittel- und langfristige Wertpapiere mit Hebel. Alle Wertpapiere. Jedoch meide ich gemanagte Fonds oder Anleihen, möchte sie aber auch nicht vollständig ausschließen. Primär aber Aktien, Rohstoffe, Indizes und auch Krypto. Auch in Form von Zertifikaten und Hebelprodukten. Aus allen Marktbereichen. Zu Start mit Fokus auf den Technik und Öl & Gas Sektor.



Da heutzutage vieles von der gesamten Marktperformance abhängt, mache ich auch gern ein Hedging gegen einen anderern Titel von dem ich erwarte, dass er schlechter performt, bzw. gegen den gesamten Markt.



Als Kriterien ziehe ich sowohl Fundamentaldaten (insbesondere bei Value Stocks), Kennzahlen, Bilanz, GuV, Finanznachrichten(insbesondere bei Growth Stocks), Sentiment-Daten, u.v.m. heran. Ich bilde zum Teil mein persönliches Portfolio ab. Ziel in diesem Wikifolio ist einen höheren Hebel (und damit höhere Gewinnchancen aber auch Risiko) anzuwenden. mehr anzeigen