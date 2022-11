Pilatus Capital Opportunity soll meiner Ansicht nach, breit diversifiziertes wikifolio sein. Ziel ist es für die Anleger in CHF eine stabile Rendite über dem marktüblichen Zins zu generieren. Dabei ist die Sicherheit und Stabilität im Mittelpunkt. Das Zielpublikum sind Anleger, welcher in CHF investieren möchten und dabei die Opportunitäten von weltweiten Aktienanlagen nutzen wollen. Das Ziel ist ein nachhaltiges und kontinuierliches Wachstum anzustreben. Dabei können auch Trends bewusst «gespielt» werden, immer mit dem Ziel die Rendite stabil zu halten. Dabei orientiert sich das wikifolio an den Bedürfnissen von Anleger, welche sich keinen unnötigen Risiken aussetzten wollen. Die Kapitalerhaltung sowie Zuwachs steht im Mittelpunkt ohne dabei unnötigen Risiken einzugehen. Der Anlageentscheid/Investitionsprozess soll in der Regel überwiegend auf den folgenden Gesichtspunkten basieren: 1. Firmen mit hohem Selbstfinanzierungsgrad (Cash flow wenn möglich >10 %, KCV) 2. Attraktive Dividendrendite (z. B. >3 % je nach Land und Währung) 3. Interessante Bewertung (tiefes P/E) 4. Tiefer Verschuldungsgrad und starkes Geschäftsmodell 5. Entwicklungschancen vom jeweiligen Geschäftsfeld der Unternehmung ist positiv Es wird auf ETF’s sowie Hebelprodukte gezielt verzichtet, damit die Kosten tief und transparent gehalten werden.