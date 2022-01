Ewiges Pendel

Handelsidee

Die dem wikifolio zu Grunde liegende Handelsstrategie basiert vorrangig auf dem Mean Reversion Verhalten von Märkte und dem Bestreben, keine nennenswerten Einzelwetten einzugehen. Aktienengagements in Einzeltiteln werden aller Voraussicht nach nur in einer Sondersituation des entsprechenden Wertes getätigt und werden dann nicht unter mean reversion, sondern unter dem Aspekt "außergewöhnliche Marktverwerfung"getätigt.

Zusätzlich sind kleinere und kurzfristige temporäre Engagements in Krypto-Werten denkbar (long oder short), welche nach Vorgaben der Markt- und Charttechnik erfolgen könnten. Auch hier wird es sich voraussichtlich um Beimischungen mit relativ geringem Einzelgewicht handeln. Es geht in der Strategie im Wesentlichen um unkorrelierte Wetten und die Vermeidung von Klumpenrisiken, wie sie partiell in manchen Finanzprodukten zu beobachten sind mit z.B. Einzeltitelrisiken größer 50% des gesamten Bestandes. Gleichzeitig werden strenge Risikolimite gesetzt mit Blick auf den Drawdown, welcher sich im besten Falle weiter im Rahmen der Historie aus der Testphase bewegen sollte. Weiterhin zählt es zum Standard im Rahmen der Strategie, nur bei Signalen zu handeln und ansonsten hohe Cash-Positionen zu halten. mehr anzeigen