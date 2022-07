Vorhersagen und Ratings TecDAX

Diesem Musterdepot liegt die Idee zugrunde, Kaufempfehlungen aus verfügbaren Vorhersagen und Ratings zu TecDAX-Werten abzuleiten. Sofern entsprechende Kaufsignale vorliegen, soll täglich eine Position gehandelt werden, und zwar diejenige mit der am stärksten zu erwartenden Performance. Die Positionseröffnung soll auf Montag bis Donnerstag beschränkt sein. Die Position soll in der Regel bis zu 24 Stunden gehalten werden. Der letzte Trade soll demzufolge spätestens am Freitag geschlossen werden. Es ist angedacht, die Cash-Quote möglichst minimal zu halten. Abgesichert werden soll die Position mit einem "Stop Loss" und einem "Take Profit".