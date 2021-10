DO IT REIT

Handelsidee

REIT'S steht für "REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, wörtl. Immobilien-Investment- Treuhand. Es sind Kapitalunternehmen, welche im Erwerb, Erhalt und der Veräußerung von Immobilien tätig sind.



Ziel dieses Wikifolios ist es, in REIT`s global zu investieren und damit börsengehandelte Immobilienaktien für jedermann zugänglich zu machen. Dabei fallen sowohl Einzelaktien und ETFs in Betracht. Sowohl Sonderimmobilien, wie private Immobilien und Gewerbeimmobilien bilden den Anlegerhorizont.

Beispiele dafür sind: Investitionen in Farmland, Casinos, Behörden, Altersheime, Kliniken, Serverparks, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien. Diese Anlagen sind anonsten für Privatanleger schwer zugänglich.



REIT's genießen einen steuerlichen Sonderstatus, welches Ihnen hohe Ausschüttungsquoten ermöglichen und sollten daher in keinem Anlageportfolio fehlen.



Die Vorgehensweise sieht vor, mittels Fundamentaldaten und technischer Analyse gute, wertorientierte Anlageentscheidungen zu treffen und in REIT's zu investieren, die durch Wertkontinuität und hohe Ausschütungsquoten überzeugen. Geachtet wird auf eine gute Historie, Verschuldungsquote, langfristige Mietverträge, solvente Mieterstruktur etc.



Durch die hohe Dividendenquote der REIT's ist eine kontinuierliche Wiederanlage möglich. Damit wird eine Outperformance angestrebt: Sowohl die Titel sollen steigen, wie auch die Ausschüttungen (Dividendenrendite) gepaart mit der kontiuierlichen Wiederanlage.



Dieses Wikifolio eignet sich hervorragend als Beimischung für diversifizierende Anleger, welche auch über kleine Beiträge Geld in Immobilien anlegen möchten.



Als sicherheitsorientierter Anleger bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass 30% der Dividendenauszahlung als Risikopuffer für 24 Monate ausreicht, um Krisen wie 1929 2002 und 2008 zu überstehen und auch einen Totalausfall einzelner Immobilienaktien zu kompensieren, sodass man langfristig betachtet viel Freude und Rendite mit diesem Wikifolio haben wird. mehr anzeigen