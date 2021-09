Handelsidee

Die Point of Invest ETF Momentum Strategie ist eine Weiterentwicklung der Low Volatility Strategie

Ziel ist es langfristig eine Outperformance zum S&P 500 zu erreichen bei niedrigerer Volatilität.

Monatlich erfolgt ein Rebalancing auf Basis mehrerer Performance-Indikatoren.

Zum Anlage-Universum gehören ETFs und ETCs aus Bereichen Aktien, Staatsanleihen, Immobilien, Rohstoffe, Gold



Im Gegensatz zur Ray Dalio Allwetter Strategie wird hier aber keine feste Quote bestimmter Anlageklassen vorgegeben. Durch die Momentum-Strategie liegt der Fokus immer auf dem Bereichen, die aktuell am besten nach internen Kriterien bewertet werden. So ist eine flexible Anpassung an die jeweils aktuelle Marktlage gegeben.



mehr anzeigen