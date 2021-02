Quality Trend Boost

Handelsidee

Meine private genutzte Strategie in einem Wikifolio.

Der Unterschied zu meinem persönlichen Depot: Der "Rettungsschirm ETF" ist hierbei nicht enthalten und liegt bei einem Anteil von 40-50% vom Gesamtdepot.

Dieses Wikifolio soll lediglich die aktive sowie spekulative Komponente meines Portfolios nachbilden.

Die Zusammensetzung wie folgt:

- Qualitätsaktien (EPS, EK-Wachstum, Nettogewinnmarge, PEG-Ratio, KGV, Verschuldung, Branchensektor etc.)

- Trendfolgeaktien (wie Qualitätsaktien mit charttechnischer Komponente: Momentum, MACD, ADX, ATH, Ausbrüche etc.)

- Optionsscheine Trendfolgeaktien (Booster für Trendfolgeaktien; Laufzeit ca. 9-12 Monate, am Geld)

- Optionsscheine nach Kurszielen* (Laufzeit ca. 5-9 Monate, 10-15% aus dem Geld)



*Die Strategie "Optionsscheine nach Kurszielen" wurde von mir entwickelt um dem Gesamtdepot mit reduziertem Risiko eine Outperformance zu bieten. Es ist ein spekulativer Ansatz der überproportionale Renditen ermöglicht, jedoch ein Totalverlustrisiko mit sich bringt.

Zur Strategie: Werden wahnwitzige Kursziele ausgerufen, werden die Aktien auf fundamental und charttechnisch im Verhältnis 1:2 untersucht. Die Bewertung zeigt an, ob der Kauf eines Optionsscheins grundsätzlich sinnvoll ist.

Hier gilt vor allem die Regel der Diversifikation: Im Depot laufen immer mehrere Optionsscheine gleichzeitig, da hier Gewinne und Verluste verrechnet werden müssen. Die Trefferquote muss bei ca. 40-50% liegen, um positive Ergebnisse zu erzielen.

Der Depotanteil sollte dabei je nach Risikoaffinität bei 10-20% liegen. In einem Bären- oder Seitwärtsmarkt wurde die Strategie nie getestet und ist daher mit Vorsicht zu genießen.

