Saints Lake

Wir investieren nach Fundamentaldaten. Die Idee ist, günstige und gute Unternehmen zu kaufen und lange zu halten. Wichtig sind dabei die geschätzten Zukunftsaussichten des Unternehmens und eine Unterbewertung beim Kauf. Wir kaufen gute Unternehmen zu günstigen Preisen und halten diese möglichst auch lange. Es kann durchaus sein, dass innerhalb eines Jahres gar keine oder nur eine Handvoll Änderungen am Portfolio durchgeführt werden. Die Idee ist, dass man unsere Auswahl an Aktien auch über Jahrzente halten kann und dabei insgesamt ein sehr solides Ergebnis erzielt. Es handelt sich also um langfristige Investitionen. Zwischendurch kann aber auch ein Unternehmen durch ein anderes getauscht werden, wenn wir bessere Gelegenheiten sehen. Grundsätzlich werden maximal 5 verschiedene Unternehmen gehalten. Ausnahmen sind aber möglich.