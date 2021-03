scjb DefenseInvst

Handelsidee

Dieses Portfolio soll defensiv an die vielen Bewegungen im Markt momentan herangehen. Sehr volatile Techstocks werden hier nicht gehandelt.

Entscheidungen werden unter Zuhilfenahme von technischer Analyse getroffen, die größere Entscheidungskraft hat in diesem Portfolio jedoch die fundamentale Analyse.

Es sollen sichere Value- und Dividendenaktien mit schneller wachsenden Werten kombiniert werden, sodass man trotz der sicheren Anlage nicht auf Wachstum verzichten muss.

Sorgfältige Recherche und sinnvolles Hedging sind hier A und O.