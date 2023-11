Gold SP 500 Rotation

Die Handelsidee für das Wikifolio "WFSPGLD1" basiert auf einer Trendfolgestrategie, die auf dem Verhältnis zwischen dem S&P 500 und Gold basiert. Die Strategie wird monatlich überprüft und entsprechend angepasst. Die Hauptpunkte der Strategie sind wie folgt: Kauf von S&P 500 (SPY): Wenn das Verhältnis von S&P 500 zu Gold über seinem einfachen gleitenden 20-Monats-Durchschnitt liegt, wird der S&P 500 gekauft und bis zum nächsten Monat gehalten. Dies zeigt an, dass der Aktienmarkt im Vergleich zu Gold stark performt und die Strategie von Wachstumschancen profitieren will. Verkauf von S&P 500 und Kauf von Gold (GLD): Wenn das Verhältnis von S&P 500 zu Gold am Ende des nächsten Monats unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der S&P 500 verkauft, und Gold (GLD) wird für den nächsten Monat gehalten. Dies weist auf eine relative Schwäche des Aktienmarktes hin, und die Strategie zielt darauf ab, Kapital in den als sicher geltenden Hafen von Gold umzuleiten. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, Markttrends zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren. Sie nutzt das Verhältnis zwischen zwei wichtigen Vermögenswerten, um die Entscheidungen für den Kauf oder Verkauf zu treffen. Dies ermöglicht es, von den Perioden des Aktienmarktwachstums zu profitieren und gleichzeitig Vermögen zu schützen, indem bei Abwärtstrends in Gold umgeschichtet wird. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Strategie auf historischen Daten und bestimmten Annahmen basiert, und es gibt keine Garantie, dass sie in der Zukunft erfolgreich sein wird. Anleger sollten diese Handelsidee sorgfältig prüfen und ihre eigenen Recherchen durchführen, bevor sie investieren.