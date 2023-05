Leeway Markettiming Leveraged

Für unsere Handelssignale basierend auf der Marktanalyse (erhältlich per Mail oder Telegram-Bot mit dem Trader-Abonnement) haben wir hier eine Beispielumsetzung simuliert. Wir handeln diese Strategie auch privat mit einem Trading-Bot. Die Strategie ist Long-Only, also setzt nur Kaufsignale um. Sofern für einen Signaltyp (kurz-, mittel oder langfristig) keine Position aktiv ist, wird bei Auftreten des Signals des S&P 500 ETF zur Eröffnung gekauft und nach der vorgeschlagenen Haltedauer zum Tagesschluss verkauft. Die Strategie soll in diesem Wikifolio mit einem 3x gehebelte ETF umgesetzt.