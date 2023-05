SPX_Rotation

Einführung: Diese Strategie bietet einen systematischen Ansatz für die Zusammenstellung und die monatliche Rebalancierung eines Portfolios, welches zwei einfache Strategien kombiniert: Momentum- und Rotationsstrategie. Dieser Ansatz stützt sich komplett auf technische Analyse, es werden also keine fundamentalen Metriken verwendet. Bevor ich derartige Strategien in mein Anlageuniversum aufnehme, stütze ich mich immer auf's Backtesting. Für die letzten 15 Jahre hätte dieser Ansatz einen jährlichen Return von ca. 39 Prozent bei einem maximalen Drawdown von ca. 30 Prozent erzielt. Dies ist natürlich keine Garantie für zukünftige ähnliche Gewinne. Strategie: 1. Analysiere nur Aktien aus dem S&P500 2. Wähle am Anfang eines jeden Monats die 3-5 Aktien mit dem stärksten Momentum (indikatorbasiert) aus und gewichte diese gleich. Halte diese für einen Monat und rebalanciere dann. 3. Keine Trades, wenn der SPY unter seinem 100-Tages-Moving Average ist. Über mich: - M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen, Vertiefungsrichtung: Finance & Accounting -Erfahrene Führungskraft in der Energieindustrie, mit dem Schwerpunkt Reporting, Performance Management, Planung und Informationstechnologien