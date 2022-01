Handelsidee

Standard und Hebel



Es wird angestrebt, überwiegend in Standardoptionsscheine sowie in zweiter Linie Knock-Out-Produkte - basierend auf marktbreiten Indices und Aktien - zu investieren.



Zur Investitionsentscheidung werden unter Anderem der Euwax Sentiment Index (Privatanleger-Sentiment) der Stuttgarter Börse, die aktuellen Nachrichten aus Wirtschaft und Politik herangezogen.



Das Wikifolio kann zwischenzeitlich sowohl voll investiert sein als auch zu 100 % aus Cash bestehen.



K.O.-Produkte sollen typischerweise in kurzen Intervallen (intraday) gehandelt werden. Die Anlagehorizonte bei Standard-Optionsscheinen, Aktien, ETFs u. Ä. können kurz- bis mittelfristig sein. mehr anzeigen