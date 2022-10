Das soll das zweite Wiki werden , wobei auch ich hier nur auf Hebelprodukte, Zertifikate und ETFs setzen will. Bei den Basiswerten setze ich keine Einschränkungen auch in der Depot- bzw. Handelsgröße. Größere Schwankungen bleiben nicht aus. Entscheidungshilfen meist News, Chartbilder und die aktuelle Marktstimmung. Ich werde dieses Wiki falls die Performance es zu lässt, frühstens in 6 Monaten zum investieren berücksichtigen. Vorher probiere ich unterschiedliche Einstiegs- und Ausstiegszenarien durch.