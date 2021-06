Strong Potential Aktien

Handelsidee

Dieses Portfolio hat das Ziel, in substanzstarke Unternehmen mit einem guten Wachstumspotential zu investieren, welche in zukunfstträchtigen Branchen angesiedelt sind. Dabei werden je nach aktueller Marktlage bestimmte Branchen stärker gewichtet als andere.

Das Portfolio investiert ausschließlich in Aktienwerte. mehr anzeigen