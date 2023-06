AI und modern Tech

Ich möchte ein komplett neues Portfolio erschaffen das primär aus AI und Tech Aktien besteht. Grade aktuell boomt der Markt und viele Firmen profitieren davon langfristig. Der AI Markt ist grade erst am Anfang und wird in Zukunft noch sehr viel stärker werden. Die Handelsidee ist nicht wirklich neu, da ich selbst in dem Bereich tätig bin habe Ich jedoch eine etwas andere Perspektive und kann vor allem kleinere Firmen schneller entdecken die andere ggf noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich selbst bin noch relativ neu am Aktienmarkt und versuche mit einem ersten Wikifolio hier Fuß zu fassen. Ich freue mich aber auch mit vielen Leuten in Kontakt zu treten und würde das Folio hier auch gerne als eine Art "Community" Folio ansehen. Wer investiert ist kann jederzeit mitbestimmen wie sich das Wikifolio entwickeln soll.