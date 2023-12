Mein WIKIFolio Tech und Ki setzt schwergewichtig auf grosse weltweit bekannte Technologie und KI Werte. Es beinhaltet immer zwischen 10-15 Werte. Die Keypoints meiner Strategie sind: 1. **Zielsetzung**: Das Portfolio konzentriert sich auf große, global bekannte Technologie- und KI-Unternehmen, mit dem Ziel, von langfristigem Wachstum in diesem innovativen Sektor zu profitieren. 2. **Anzahl der Werte**: Es beinhaltet stets 10-15 sorgfältig ausgewählte Aktien, um eine fokussierte, aber dennoch diversifizierte Exposition zu gewährleisten. 3. **Sektor-Diversifikation**: Innerhalb des Technologie- und KI-Bereichs wird eine Diversifikation über verschiedene Untersektoren wie Software, Hardware, Cloud-Dienste und Big Data angestrebt. 4. **Geografische Streuung**: Das Portfolio strebt eine geografische Diversifikation an, indem es in führende Technologieunternehmen aus verschiedenen Regionen der Welt investiert. 5. **Unternehmensgröße**: Es wird eine Mischung aus etablierten Großunternehmen und vielversprechenden Wachstumsunternehmen angestrebt, um ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wachstumspotenzial zu erreichen. 6. **Innovationsfokus**: Ein ständiges Monitoring aktueller und zukünftiger Technologietrends ist essentiell, um frühzeitig in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. 7. **Risikomanagement**: Angesichts der inhärenten Volatilität des Tech-Sektors wird ein sorgfältiges Risikomanagement durch Diversifikation und regelmäßige Portfolioanpassungen praktiziert. 8. **Nachhaltigkeit und Ethik**: Ethik und Nachhaltigkeit werden bei der Auswahl der Unternehmen berücksichtigt, um zukunftsfähige Investitionen zu fördern. 9. **Langfristige Ausrichtung**: Das Portfolio ist auf langfristiges Wachstum ausgerichtet, wobei kurzfristige Marktschwankungen als Gelegenheiten für taktische Anpassungen genutzt werden. 10. **Regelmäßige Überprüfung**: Eine regelmäßige Überprüfung des Portfolios stellt s