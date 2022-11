Technology is King 4K

Technology is King 4$K Das Portfolio manage ich für uns als junger Mensch, der immer sehr optimistisch und langfristig in die Zukunft blickt, mit diesem Portfolio versuche ich deshalb auf die Technologie Trends und Errungenschaften der Zukunft zu setzen. Es ist mir egal ob eine Position übergewichtet oder sehr umstritten ist, wenn ich einen Technologie Vorsprung erkenne, werde ich mich einkaufen. Trotzdem bin ich nicht naiv und kann Entscheidungen die mir gestern noch als richtig erschienen morgen schon wieder ändern. Ich achte auch auf die Bewertung und besonders wichtig für mich die Verschuldung der Unternehmen. Denn Wachstum und Entwicklung muss ja auch finanziert werden. Ich fokussiere mich auf den Aktienmarkt, die Chancen hier sind riesig. Ich kann auch mal lange sehr geduldig bleiben und auch allgemein habe ich einen Anlagehorizont über viele Jahre! Ich bin immer dicht am Markt und verfolge sowohl die einzelnen Unternehmen als auch den Gesamtmarkt um die besten Entscheidungen treffen zu können. Von Market-Timing halte ich allerdings wenig! Ich analysiere die Unternehmen vom CEO über die Kunden, bis hin zu den Quartalszahlen, um fundamentale Analysen zu treffen. Über meine Erkenntnisse halte ich euch stets auf dem Laufenden. Denn mein Ziel ist es unter anderem auch meinen Investoren mindestens ein gutes Grundwissen über die Börse anzueignen, denn Börse kann richtig Spaß machen, wenn man sich erst einmal damit beschäftigt und die Zusammenhänge der Welt versteht. Im Falle eines Crashs werde ich die für mich richtigen Aktien kaufen und uns in die Technologien der Zukunft einkaufen, emotionslos, transparent, überlegt, strategisch, und rational denkend. In Phasen des Hochs schrecke ich nicht vor Gewinnmitnahmen zurück und verfalle nicht in Zocker-Stimmung oder prophezeie neue unrealistische Hochs.