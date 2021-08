Handelsidee

"Profit Kings USA" investiert ausschließlich in die historisch rentabelste Anlageform Aktien. Dabei liegt der Fokus auf amerikanischen Unternehmen, die eine außergewöhnlich gute Gewinnentwicklung über einen mehrjährigen Zeitraum vorweisen können. Weitere Fundamentalkriterien wie Free-Cashflows, Eigenkapitalrenditen oder Net Margins fließen in die Bewertung mit ein und müssen hohen Anforderungen standhalten. Am Ende wird den einzelnen Kennzahlen je nach Ausprägung eine Note zugeordnet. Diese Zensuren wiederum werden aufsummiert und anschließend ein Gesamtschnitt für das analysierte Unternehmen gebildet. Nur in Aktien, die während dieses Prozesses sehr gut abschneiden, wird Geld investiert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Gewinnkontinuität durch qualitativ hochwertige Rahmenbedingungen gestützt wird und auch künftig fortgesetzt werden kann. "Profit Kings USA" hat bezüglich der Branchen keine Präferenzen. Das Portfolio soll im Übrigen konzentriert bleiben und somit nur die besten Firmen in Betracht ziehen. Es ist zu bedenken, dass "Profit Kings USA" auch bei einem Allzeithoch einer Aktie einsteigen kann. Sämtliche Positionen des Musterportfolios werden auch in Wirklichkeit gekauft. mehr anzeigen