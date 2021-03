Trading Machine 2.0

Handelsidee

Die Kaufentscheidungen sollen in der Regel von einer von mir entwickelten Künstlichen Intelligenz auf Machine Learning Basis getroffen werden. Für das Anlernen dieses neuronalen Netzes wurden als "Big Data" die Aktienhistorien der letzten 16 Jahre verwendet. Es sollen Werte aus DAX, MDAX, TecDAX,

Euro Stoxx 50, Dow Jones und Nasdaq 100 sowie Hebelprodukte auf diese Werte gehandelt werden.

Die Haltedauer einer Position soll in der Regel ca. einen Monat betragen und soll somit kurzfristig sein.

Als Entscheidungsquelle für die Käufe soll die programmierte Künstliche Intelligenz dienen.

Die Kriterien für den Verkauf dienen ebenfalls die Hinweise der programmierten Künstlichen Intelligenz.

Das vorliegende wikifolio soll ein realistisches Beispiel des menschlichen Nachhandelns der von der KI erteilten Kaufsignale sein. Die Käufe werden per Hand getätigt, es ist eine Latenzzeit zwischen den KI-Signalen und einem Trade bei wikifolio vorhanden.

mehr anzeigen