UEBERFLIEGER2021

Handelsidee

Die Coronapandemie, der Brexit, die steigende Inflation, die Umstrukturierung der Weltmärkte, die Firmenpleiten und noch einiges mehr, hat für ein turbulentes Auf und Ab an den Börsen gesorgt. Trotz eines Rekordhochs des Daxes, sind die Kurse eher am Fallen, was eigentlich untypisch ist, aber immer mehr werden die Gewinnmitnahmen realisiert, was sich wie Gezeiten an der Börse ausartet. Da gibt es nur eins, ruhig bleiben und Ruhe bewaren. Trotz der Wellenbewegungen an der Börse, gibt es durchaus Gewinneraktien, die permanent ein Plus verzeichnen, unbeachtet des Weltgeschehens. Diese Papiere bezeichne ich als Überflieger und werde sie in meinem neuen Wikifolio integrieren, was aber nicht heisst, dass es dauerhaft so bleibt, auch diese Papiere können mal eine schlechte Phase erleben, aber meine Beobachtungen dahingehend, sind eher positiv gestimmt. Auch in diesem Falle gehe ich von einer längerfristigen Anlage aus und werde natürlich einige dieser Papiere in mein reales Depot übernehmen, bzw. habe ich bereits gekauft. Positive Papiere werden dauerhaft gehalten, während negative Papiere aus meinem Wikifolio entfernt werden, um einen dauerhaften Anstieg zu realisieren. mehr anzeigen