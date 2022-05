Breit aufgestelltes wikifolio mit gezielter Investition in historisch günstig bewertete Aktien. Mit dem “Undervalued Outperformers” investieren sie sowohl in Wachstumstitel, aber auch in Qualitätsaktien. Die gewählten Werte bieten eine gute Zukunftsaussicht und überzeugen durch starke Positionen im jeweiligen Markt. Zudem sind starke fundamentale Kennzahlen mit langfristigem Potenzial ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung. Es wird eine mittel- bis langfristige Haltedauer angestrebt, um maximal vom nachhaltigen Wachstum zu profitieren.