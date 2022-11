Unscheinbare Werte

In diesem Wikifolio möchte ich Werte drinnen haben, die ein wenig "unter dem Radar" laufen und über die kaum gesprochen wird. Daraus ergibt sich häufig eine geringere Marktkapitalisierung bzw. die Aktien sind eher als "Nebenwerte" bekannt. Jedoch kann es aber auch gut sein, dass größere und unbekanntere Aktien in diesem Wikifolio ihren Platz finden. Dabei soll vorwiegend in Unternehmen investiert werden, die über mehrere Jahre eine stabile Bilanz aufweisen oder aber auch an der Schwelle zur Profitabilität stehen. Darüber hinaus kann es branchenbedingt auch Abweichungen geben, die ich aber möglichst klein halten will. Der Anlagehorizont ist generell eher langfristig orientiert und sofern wir eine normale wirtschaftliche Situation haben (nicht wie z.B. 2020 oder 2022), plane ich, die Positionen alle paar Monate (ca. 3-6) zu prüfen, sodass ich entsprechend reagieren könnte.