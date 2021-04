US-TopPicks

Handelsidee

Es soll in Aktien auf dem US Markt investiert werden. Die Handelsidee soll auf einem selbstentwickelten Algorithmus basieren und für längerfristige Investitionen gedacht sein. Die technische Analyse soll bei der Auswahl der Titel im Vordergrund stehen. Es soll eine regelmäßige Überprüfung der Titel und Gewichtung stattfinden. Dabei soll in 15 bis 20 Titel investiert werden und ein einzelner Titel nicht mehr als 10% Gewichtung haben. Es wird angestrebt Titel aus unterschiedlichen Industrien zu investieren. mehr anzeigen