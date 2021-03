Value and Quality and Defence

Handelsidee

A) Inhalt des Portfolios:

Dieses Portfolio soll überwiegend in Aktien investieren.

Daa Motto soll Value-Investing, Qualität und Defense sein.

Dabei sollen eher kurs-wachstums-orientierte statt Dividenden-Akten in das Portfolio aufgenommen werden.

Zur Risiko-Reduzierung soll das Portfolio territorial und nach Branchen diversifiziert sein.

Zu einem Maße soll das Portfolio auch gegen Börsen-Crashs schützen. Aus selbem Grund sollen auch antizyklische Aktien aufgenommen werden.



B) Entscheidungsfindung:

Die Entscheidungsfindung soll nach der wirtschaftlichen Lage folgen.

Dabei sollen in die Entscheidungsfindung im Rahmen der Fundamental-Analyse Faktoren wie der wirtschaftliche Konjunkturverlauf, Inflation einfließen.

Ebenso sollen Branchen-Analysen und Regional-Analysen erfolgen.

Die Finanzpolitik der Notenbanken und Parlamente soll dabei auch berücksichtigt werden.



Die Kauf-Stratrgie, also der Einstieg bei einem Rücksetzer als günstige Einstiegschance (Recovery Ansatz), soll auch genutzt werden.



C) Die Anlage-Strategie soll weit überwiegend langfristig erfolgen.

