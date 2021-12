Traiding69

Handelsidee

Ich versuche hier den gesamt Markt zu traden das heißt die Bewegungen des Gesammarktes nach oben mitzugehen und nach und so gut es möglichst abzusichern ich verwende hier für Hebelproduckkte oder ETFs auf Aktien Indizes wie Nasdaq, DAX, SP500 und so weiter.

Traiding mit Einzelaktien will ich hierbei nicht betreiben