Worldwide Growth

Handelsidee

Es sollen überwiegend Unternehmen ausgewählt werden, die meiner Ansicht nach ein gutes Wachstumspotential haben. Die Handelsstrategie sieht zudem keine Beschränkung auf bestimmte Regionen vor und die Unternehmen müssen keine bestimmte Unternehmensgröße vorweisen. Es soll also eine nur geringe Strategiebindung vorherrschen, damit keine Aktie ausgeschlossen ist, die meiner Meinung nach eigentlich in das Wikifolio gehört. Zudem soll der Anlagezeitraum überwiegend langfristig sein. Bei fundamentalen Änderungen in einem Unternehmen können jedoch auch Ausnahmen bestehen. mehr anzeigen