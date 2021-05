Handelsidee

Hier sollen nur Call-Knock-Out-Zertifikate gekauft werden auf den Rohöl-Future WTI. Die Haltezeit kann je nach Sutuation sehr kurzfristig sein, kann aber auch Wochen betragen. Immer wieder, aber nicht immer, soll nur in Teilen ein Einstieg getätigt werden und in Teilen verkauft werden. Das Timing soll durch Mutmaßungen zu den Gewohnheiten der Marktteilnehmer bestimmt werden. Hierbei sollen auch ein möglicher Einfluß durch US-Aktien-Indices-Futures auf das Preisverhalten des WTI-Futures berücksichtigt werden, wenn dieser als relevant eingestuft wird. Fundamentalanalyse findet nicht statt. In bestimmten Phasen werden Trendfolgestrategien umgesetzt und in bestimmten anderen Phasen wird antizyklisch gehandelt. Es soll immer wieder mit Profit-Stops gearbeitet werden. Ob mit engen oder weiten Verlust-Stops gearbeitet wird, dies wird abhängig gemacht von der Marktsituation. mehr anzeigen