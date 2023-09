Hedgehogs Alley

In diesem Dach-Wikifolio sollen meine persönlichen Top-Picks an aktiven Wikifolio-Zertifikaten gehalten werden. Es soll regelmäßig, jedoch in größeren Abständen evaluiert werden, welche Wikifolios ausgewählt werden. Angestrebt ist es fünf bis zehn Wikifolios zu halten, deren Gewichtung variieren kann. Die Auswahl erfolgt nach den Kriterien Performance, Risiko, Ausgewogenheit dieses Dachwikifolios und diskretionären Ansätzen.