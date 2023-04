Beat the market 2.0

Ich bin ein großer Fan von übersichtlichen Depots und der Überzeugung, dass man bei selektiver Auswahl von ETF mit sehr wenigen Positionen ein ideales Rendite/Risiko Portfolio aufbauen kann. Mit diesem Depot, welches ausschließlich aus ETFs besteht möchte ich bei einem ähnlichen Risiko analog zum MSCI WORLD den Markt nachhaltig deutlich outperformen. Dazu nutze ich eine Kombination aus Momentum und Risiko Entwicklungen. Ich gehe davon aus, dass Assetklassen mit einem hohen Kurs Momentum und gleichzeitig erhöhter Volatilität einen Renditeaufschlag erreichen. Das Vorgehen: Regelmäßig wird das Depot analysiert und bei Bedarf umgestellt (Austausch oder Re-Balancing) Dazu wird die *3 Monats Sharp Ratio und * die relative Änderung der 1 Jahres Volatilität gegenüber der 5 Jahres Volatilität herangezogen. Es werden nur ETfs betrachtet, deren Quotient größer 1 ergibt (also in dem letzten Jahr eine erhöhte Volatilität aufwies) Beide Kennzahlen werden miteinander multipliziert. Die jeweils höchsten Ergebnisse beschreiben die bestmöglichsten Investitionen. Aus dieser Bewertung werden 3-5 ETfs zusammengefügt, so dass das Gesamtrisiko kleiner dem Marktrisiko ist (MSCIW). Zur Risikoadjustierung werden kurzlaufende deutsche Staatsanleihen genutzt.