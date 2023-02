Mega Supertrend

Ziel dieses wikifolios soll es sein, mit einem Megatrend-Folge-Investment-Ansatz den Gesamtmarkt möglichst zu übertreffen. Es sollen bewusst höhere Risiken eingegangen werden. Mögliche Trends: - Long/Short Hebelprodukte Trendfolge - Krypto in Form von ETN Swingtrading - Aktien mit meiner Meinung nach Tenbagger Potenzial Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Das Anlageuniversum umfasst Hebelprodukte, Aktien und ETF weltweit. Die Entscheidungsfindung soll nach Trendfolgemodellen der gleitenden Durchschnitte, der Top down - Bottom up Fundamental Analyse und dem Flowtrading erfolgen.