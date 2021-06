No risk- no fun

Handelsidee

Der Plan ist hier grundsätzlich in Wachstumswerte zu investieren, je nach Marktsituation werde ich aber auch in solidere Werte und in Dividendenwerte investieren. Aufgrund der zu erwartenden Inflation gehe ich von weiterhin steigenden Immobilienpreisen aus und werde daher auch in entsprechende Unternehmen investieren, so dass das Depot relativ ausgewogen sein wird. mehr anzeigen