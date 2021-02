Ultimate Value Invest

Handelsidee

Sehr geehrte Leser*innen,



dieses Wikifolio macht es sich zur Aufgabe, hauptsächlich in Value-Werte und Value-ETFs zu investieren.



Kern dieses Depot bilden eine weitgestreuter, diversifizierter Welt-ETF, Value-Einzelkatien und vor allem Small Cap Value ETFs. Dabei soll ein Welt-ETF, der den Value-Tilt berücksichtigen, nicht fehlen.



Dieses Investment ist vor allem für geduldige Anleger geeignet. Ich werde die ETFs regelmäßig rebalancen, sodass sie wieder ihrer originalen prozentualen Verteilung entsprechen, aber auch ggf. die prozentuale Verteilung optimieren.



Wie schon einst Warren Buffet sagte: "Nobody wants to get rich slowly". Lasst es uns doch mal etwas entspannter angehen und uns etwas zurücklehnen. Zeit ist hierbei unser größter Freund. mehr anzeigen