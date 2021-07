Langfrist-Erfolgstitel gehebelt

Handelsidee

Dieses Wikifolio ist als risikoreichere Beimischung für Anleger gedacht, die mit dem ganz überwiegenden Teil ihres Depots in breit anlegende Wikifolios/ETFs/Fonds und weitere Anlageklassen investieren.



Das Wikifolio versucht, durch kontinuierliches Investment die Langfrist-Performance des Aktienmarktes abzugreifen und diese durch die Selektion und das langjährige Halten solider Erfolgstitel via Hebelprodukten zu übertreffen. Das Wikifolio bleibt durchgängig zu mindestens 90% investiert, deutet sich eine schwächere Marktphase an, kann die Beimischung eines Short-Hebelproduktes auf einen Leitindex mit maximal 10% Depotanteil erfolgen.



Angestrebt wird, circa zehn kontinuierlich erfolgreiche, gut geführte Unternehmen in etablierten Märkten auszuwählen. Die Unternehmensauswahl erfolgt primär nach langfristig orientierten Kennzahlen mit Value-/Dividenden-Charakter. Auch auf eine möglichst jahrelang positive, stabile Kursentwicklung mit langfristig intaktem Chartbild wird geachtet. Die Auswahl der Werte erfolgt möglichst branchenbreit. Schwerpunkt sind deutsche und europäische Titel, amerikanische und asiatische Werte können ergänzend hinzukommen.



Die ausgewählten Unternehmen werden via Hebelprodukt mit ca. 2-2,5fachem Hebel ins Depot gelegt. In Einzelfällen kann die Aktie direkt in das Depot aufgenommen werden sofern kein passendes Hebelprodukt existiert. Bei 2fachem Hebel besteht ein Abstand zur Knock-Out Schwelle von circa 50% - auch bei ausgeprägten Crashs ist die Gefahr, die Totalverlustschwelle zu erreichen somit gering.



Kein Wert soll zum Einstiegszeitpunkt mehr als 10% des wikifolios ausmachen. Einmal im Jahr erfolgt ein Rebalancing, bzw. der Austausch der Hebelprodukte um den Zielhebel-Bereich wieder zu erreichen.

mehr anzeigen