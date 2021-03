Never bet against America

Handelsidee

Sehr geehrte Leser*innen,



in diesem Wikifolio sollen Unternehmen der USA abgebildet werden. Ganz getreu dem Motto: USA first.



Dabei soll ein Großteil des Anlagenuniversums der USA abgebildet werden. Das geschieht durch den S&P 500 und durch einen USA Small Cap Value Weighted ETF.



Die prozentuale Verteilung werde ich regelmäßig anpassen, sodass sie wieder ihrer originalen entspricht. mehr anzeigen