Top 50 Trader

Dieses Dachwikifolio soll das verwaltete Kapital an die Social Trader verteilen die aus dem Markt überdurchschnittliche Performance herausholen. An der jeweiligen Entwicklung und Erfahrung soll dieses Dachwikifolio teilhaben. Durch selektive Streuung und Gewichtung soll insgesamt das Risiko minimiert werden. Schwankungen einzelner Trader sollen in der Gruppe besser ausgeglichen werden. Es sollen alle Arten an wikifolio Zertifikaten und Anlageklassen einfließen. Dies können wikifolio Zertikate mit und ohne Hebelprodukte sein. Damit soll ebenfalls die Möglichkeit bestehen in steigenden und fallenden Märkten Profit zu machen.



Es soll möglichst den Tradern gefolgt werden die in der aktuellen Marktphase auf der richtigen Seite stehen. Dies soll nach technischer Analyse erfolgen. Insbesondere die relative Stärke soll hier als Faktor dienen. Die einzelne Anlagedauer soll langfristig sein. Kurzfristige Änderungen sollen jederzeit nach Bedarf möglich sein. Je nach Marktumfeld sollen einzelne Transaktionen ausgeführt werden. Das Ziel ist ein stetige Rendite in allen Marktphasen.



