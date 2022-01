Handelsidee

Das wikifolio soll von mir aktiv geführt werden. Im wikifolio firstclass value stocks investiere ich ausschließlich in unterbewertete Qualitätsaktien.



Es sollen mit Hilfe der qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse Aktien ins Portfolio aufgenommen werden.



Qualitative Unternehmensanalyse:



• Was genau macht das Unternehmen eigentlich?

• Wo verdient das Unternehmen sein Geld?

• Wie sieht die Risikodiversifikation aus?

• Hat das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil?

• Wird das Unternehmen von guten Managern geführt?

• Mag ich das Unternehmen und das Geschäftsmodell?



Quantitative Unternehmensanalyse: (Die wichtigsten Kennzahlen)



• Kurs-Gewinn- Verhältnis

• Kurs-Cashflow-Verhältnis

• Kurs-Umsatz Verhältnis

• Eigenkapitalquote

• Dividendenrendite



Der Anlagehorizont soll in der Regel auf eine langfristige Halteposition ausgelegt sein. Es wird beabsichtigt eine Rendite zu erwirtschaften, die dauerhaft über der Rendite des DAX liegt.

