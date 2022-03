Handelsidee

Das Wikifolio soll eine enge Auswahl von Unternehmen enthalten, die in den Bereichen E-Commerce und Onlinehandel tätig sind.



Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig sein.



Es soll kein Trading betrieben werden, weil ein aktiver Handelsstil auf lange Sicht die Rendite schmälert.



Das Wikifolio soll ausschließlich Aktien enthalten.



Basis der Entscheidung soll die Fundamental- sowie Technische Analyse sein.



Die kleine Anzahl der Positionen dient dazu, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dadurch kann es zum Teil zu erheblichen Schwankungen kommen.



Sofern andere Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Onlinehandel am Kapitalmarkt sind oder kommen, sollen diese nach umfassender Prüfung in das Wikifolio integriert werden. mehr anzeigen