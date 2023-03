Grow4Flow_Grow

"Grow4Flow" beschreibt das Prinzip des langfristigen Vermögensaufbaus mit dem Ziel des Erreichens der "finanziellen Freiheit". In der Grow-Phase werden hohe Renditen angestrebt, um vom dann besonders stark ausgeprägten Zinseszins-Effekt zu profitieren und einen raschen Vermögensaufbau zu erreichen. "Finanzielle Freiheit" wird landläufig als Zustand beschrieben und verstanden, in dem man nicht mehr von Erwerbseinkommen abhängig ist, den Lebensunterhalt also rein aus "passivem Einkommen" bestreiten kann. In dieser "Flow"-Phase benötigt man einen möglichst stabilen Cash Flow, um nach erfolgreichem Vermögensaufbau über ein belastbares regelmäßiges Einkommen zu verfügen und das Vermögen idealerweise nicht aufzehren zu müssen. Dieses Wikifolio ist als Kern-Investment für die "Grow"-Phase gedacht. Es sollen parallel jeweils mehrere verschiedene Investment-Themen miteinander kombiniert werden, die verschiedene Bereiche (Assetklassen) und auch unterschiedliche Zeithorizonte abdecken. Dazu gehören initial Edelmetalle/Rohstoffe (sowohl über Aktien als auch Zertifikate o.ä.), Wachstumsaktien, Krypto und digitale Assets, "klassische" Value- bzw. Dividenden-Aktien, aber auch Themen wie Biotech, Cannabis-Aktien, CO2-Emissionszertifikate, etc. Längerfristige Investments basieren vor allem auf "global macro" Einschätzungen (Geldpolitik, De-Globalisierung, Demographie, Wirtschaftszyklen, ...), während für das Timing sowie kurzfristigere Investments stärker auf Chartanalyse / technische Analyse geschaut wird (auch Elliott-Wellen-Analyse). Insgesamt soll zwar durch die verschiedenen Investment-Themen eine gewisse Diversifikation erreicht werden, der Fokus liegt aber klar auf dem Erzielen hoher Renditen, wofür auch eine überdurchschnittliche Volatilität in Kauf genommen wird. Es kommen in gewissem Umfang auch Hebelprodukte zum Einsatz.